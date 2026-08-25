В фестивале спорта IRONSTAR в Нижнем Новгороде участвовали 2200 человек

Фестиваль спорта IRONSTAR НИЖНИЙ НОВГОРОД 2026 собрал более 2200 участников из 63 регионов России. Программа объединила заплывы на открытой воде, мужской и женский забеги на 5 км, детский забег, а также соревнования по триатлону на «полужелезной» и олимпийской дистанциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии