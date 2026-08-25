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Нижегородская правда

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В фестивале спорта IRONSTAR в Нижнем Новгороде участвовали 2200 человек

В фестивале спорта IRONSTAR в Нижнем Новгороде участвовали 2200 человек

Фестиваль спорта IRONSTAR НИЖНИЙ НОВГОРОД 2026 собрал более 2200 участников из 63 регионов России. Программа объединила заплывы на открытой воде, мужской и женский забеги на 5 км, детский забег, а также соревнования по триатлону на «полужелезной» и олимпийской дистанциях.

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