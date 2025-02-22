Страна и люди
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Страна и люди

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Решетников предупреждает об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников предупреждает об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников предупредил об иных требованиях при возвращении западных компаний Решетников, отметив необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке, заявил, что решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут принимать индивидуально Максим Решетников (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва») Требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными», поскольку российская экономика изменилась, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

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