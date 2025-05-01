Хоккейный матч «Кристалла» и «Гранита» в Саратове завершился массовой дракой

Участники хоккейного матча плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» за две минуты до завершения встречи устроили массовую драку.
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