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Иран не готов пойти на диалог с США по СВПД, сообщил Ульянов

Иран не готов пойти на диалог с США по СВПД, сообщил Ульянов

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что иранская сторона все еще не готова к обсуждению с Соединенными Штатами возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий касательно своей ядерной программы.

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