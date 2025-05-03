Симеоне о просьбе журналиста дать характеристику Баэне: «Вы принимаете меня за идиота. Нельзя говорить о том, кто не играет в твоей команде»

Сообщалось, что «Атлетико» хочет приобрести хавбека «Вильярреала». «Вы задаете мне компрометирующий вопрос, поскольку спрашиваете об игроке, который придет или не придет [в «Атлетико»], и вы просите рассказать, каков он как футболист.