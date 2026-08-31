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Татар-информ

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Собака погибла на пожаре в казанском ЖК «Светлая долина», люди не пострадали

Собака погибла на пожаре в казанском ЖК «Светлая долина», люди не пострадали

Пожар в ЖК "Светлая долина" Фото очевидцев Пожар произошел в одной из квартир жилого комплекса «Светлая долина» в Казани.

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