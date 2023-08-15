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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Извержение вулкана Этна: улицы посыпаны пеплом, отменены авиарейсы, запретили пользоваться двухколесными

Извержение вулкана Этна в Италии привело к отмене рейсов в аэропорту сицилийской Катании. Мэр Катании запретил использование мотоциклов и велосипедов, в то время как многие улицы города остаются покрытыми пеплом в результате извержения вулкана.

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