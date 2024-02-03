Северянка Александра Иванова стала двенадцатикратной чемпионкой России по джиу-джитсу

Заслуженный мастер спорта России Александра Иванова завоевала свое двенадцатое золото чемпионата страныЗаслуженный мастер спорта России Александра Иванова завоевала свое двенадцатое золото чемпионата страны Соревнования проходят в эти дни в Санкт-Петербурге.
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