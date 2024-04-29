Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В КНР обеспокоились планами Японии ужесточить экспорт полупроводников

В КНР обеспокоились планами Японии ужесточить экспорт полупроводников

Пекин выразил серьезную обеспокоенность планами Токио ужесточить контроль за экспортом некоторого оборудования и передовых материалов, связанных с полупроводниками.

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