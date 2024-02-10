Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Я вам сочувствую.Многоходовка Таке...
  • Sergey
    нет.... они надеялись, что у них проснется совесть и они одумаются! опять обманули наши надежды!Россия расторгла ...
  • Модест
    Луддиты новой эры. Мозгов не хватает на перепрошивку яблока, по этому - под бульдозер!Айфоны под пресс:...

Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Расчет 120-мм миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции вместе с находившимися там боевиками ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх