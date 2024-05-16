Минсельхоз РФ назвал ситуацию на рынках яиц и мяса птицы стабильной

Рынок яиц и мяса птицы в России остается стабильным, несмотря на колебания цен, сообщает Минсельхоз. Так, согласно данным министерства, цены на курятину (в тушках) снизились на 4,8% с начала декабря 2023 года до 15 мая этого года и сейчас составляют около 157 рублей за килограмм без налога на добавленную стоимость.