Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что нелегитимный президент Владимир Зеленский несёт ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало.
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