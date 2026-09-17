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Царьград

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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по турпотоку

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по турпотоку

Свердловская область вошла в первую десятку российских регионов по объёму туристического потока. Такие данные привёл президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС-Урал.

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