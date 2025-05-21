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FiNE NEWS

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В автосервисе раскрыли, почему категорически нельзя отказываться от прогрева двигателя летом

В автосервисе раскрыли, почему категорически нельзя отказываться от прогрева двигателя летом

С наступлением тёплых дней многие автовладельцы отказываются от привычки прогревать машину: раз нет морозов – зачем тратить время и топливо? Тем более производители уверяют, что современные моторы готовы к движению сразу после запуска.

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