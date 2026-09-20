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Биткоин взлетел на 24,6% за пять дней: ралли спровоцировало массовое закрытие коротких позиций

Биткоин взлетел на 24,6% за пять дней: ралли спровоцировало массовое закрытие коротких позиций

Резкий рост биткоина в августе оказался связан преимущественно не с появлением новых покупателей, а с принудительным закрытием ставок на снижение.

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