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Царьград

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Новая тактика США: Трамп не требует прекращения огня, а ставит на диалог Москвы и Киева

Новая тактика США: Трамп не требует прекращения огня, а ставит на диалог Москвы и Киева

Риторика Вашингтона изменилась после разговора Трампа с Путиным.Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от прежнего требования о немедленном прекращении огня на Украине.

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