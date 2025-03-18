Для кого март станет особо удачным: Анжела Перл раскрыла четыре знака зодиака, которые получат больше возможностей, чем другие Ольга БезродняяАстролог Анжела Перл, предсказывает, что март 2025 года станет потенциально удачным периодом для четырех знаков Зодиака.