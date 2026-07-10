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Ради выживания на высокогорье мыши научились есть ядовитые растения 

Ради выживания на высокогорье мыши научились есть ядовитые растения 

Андийский листоухий хомячок (Phyllotis vaccarum) — единственное млекопитающее, способное жить на высоте более 6700 метров над уровнем моря, где парциальное давление кислорода составляет лишь 44% от нормы, а температуры почти постоянно держатся ниже нуля.

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