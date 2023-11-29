ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ на херсонском направлении СВО

РИАМО - 29 ноя. Российские военнослужащие с целью психологического воздействия на бойцов ВСУ применили специальный акустический комплекс «Языковед» на херсонском направлении специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
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