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Топ-5 высокооплачиваемых профессий в России: Кто заработает до 256 тыс. рублей?

Топ-5 высокооплачиваемых профессий в России: Кто заработает до 256 тыс. рублей?

Узнайте, кто в России занимает самые высокооплачиваемые позиции в разных сферах. Заработки начальников стройучастков, дальнобойщиков, бурильщиков и разработчиков IT достигают 256 тысяч рублей в месяц.

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