Спички - не игрушка

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 Сколько раненых принимают в Киеве, перестанет ли незалежная качать газ из России и когда Зеленская видела мужа спящим

 Сколько раненых принимают в Киеве, перестанет ли незалежная качать газ из России и когда Зеленская видела мужа спящим

Диверсантов перехватывают на всех направлениях В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении отражены две атаки подразделений 37-й бригады морпехов ВСУ в Новодонецком и Макаровке.

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