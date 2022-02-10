Культурология.рф

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Кино: О чем молчит звезда сериала «Сваты»: Загадки и секреты Людмилы Артемьевой

Кино: О чем молчит звезда сериала «Сваты»: Загадки и секреты Людмилы Артемьевой

10 февраля исполняется 59 лет заслуженной артистке России Людмиле Артемьевой. Громкая слава пришла к ней только после 40 лет, когда она сыграла одну из главных ролей в сериале «Сваты».

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