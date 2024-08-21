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Call of Duty: Black Ops 6 — Новый Геймплейный Трейлер! На церемонии открытия Gamescom 2024 р...

Call of Duty: Black Ops 6 — Новый Геймплейный Трейлер! На церемонии открытия Gamescom 2024 р...

Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Call of Duty: Black Ops 6 — Новый Геймплейный Трейлер!На церемонии открытия Gamescom 2024 разработчики представили захватывающий геймплейный ролик сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 6.

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