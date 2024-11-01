Цикличность моды боролась со стремлением к минимализму, практичности и функциональности; казалось, что колготки со сложными узорами станут архаикой, но нет — они возвращаются! Сообщение В моду возвращаются колготки со сложными узорами появились сначала на bracatuS.
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