Автоэксперт Хайцеэр: информационные табло нельзя расценивать как дорожные знаки

Виктор Луговой

Момент. Скажем, на табло знак "Ограничение скорости". Относится к семейству запрещающих знаков, которые ГОСТ определяет как белый круг с красной каймой и чёрной пиктограммой. На табло мы видим - чёрный круг с красной каймой и белой пиктограммой, то есть инвертированные уровни квантования. Таким образом, перед нами не запрещающий знак, а некоторое средство оперативной информации. Но если светодиодные группы табло имеют синее свечение, может быть, проще включать знак "Рекомендуемая скорость"? Овцы сыты и волки целы...