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Автоэксперт Хайцеэр: информационные табло нельзя расценивать как дорожные знаки

Автоэксперт Хайцеэр: информационные табло нельзя расценивать как дорожные знаки

Министерство транспорта предложило штрафовать водителей, которые нарушили указания на динамических информационных табло, ограничивающих скорость на магистралях при погодных изменениях.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Момент. Скажем, на табло знак &quot;Ограничение скорости&quot;. Относится к семейству запрещающих знаков, которые ГОСТ определяет как белый круг с красной каймой и чёрной пиктограммой. На табло мы видим - чёрный круг с красной каймой и белой пиктограммой, то есть инвертированные уровни квантования. Таким образом, перед нами не запрещающий знак, а некоторое средство оперативной информации. Но если светодиодные группы табло имеют синее свечение, может быть, проще включать знак &quot;Рекомендуемая скорость&quot;? Овцы сыты и волки целы...
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