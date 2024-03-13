Следственный комитет начал проверку информации о групповом избиении жителя Вязьмы

Между двумя отдыхающими в смоленском кафе вспыхнул конфликт, который закончился для одного из участников ссоры в больнице - соцсети По факту сообщений о групповом избиении жителя Вязьмы следователи начали проверку, информирует СУ СК России по Смоленской области.