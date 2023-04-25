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Джимми Батлер набрал 56 очков в 4-м матче с «Бакс». Это повторение 4-го результата в истории плей-офф НБА

Джимми Батлер набрал 56 очков в 4-м матче с «Бакс». Это повторение 4-го результата в истории плей-офф НБА

Защитник «Майами» Джимми Батлер провел лучший матч в карьере. В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.

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