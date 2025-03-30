Опубликует ли SEC наконец отчет Хинмана

Дебаты вокруг практики Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возобновились и адвокат Джон Дитон призвал к публичной публикации отчета, связанного с замечаниями бывшего чиновника Уильяма Хинмана в 2018 году об Ethereum.
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