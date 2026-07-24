Врач Абдуллин: нельзя ждать, когда пройдут внезапные онемение и слабость

Заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы №2 Казани Эльдар Абдуллин предупредил, что при внезапной слабости, онемении или нарушении речи нельзя откладывать обращение за медицинской помощью.
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