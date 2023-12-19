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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судьи КХЛ не будут покидать лед при тренерских запросах: «Это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени. Будем пробовать эту историю до плей-офф»

Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов. По его словам, во второй части регулярного чемпионата будет протестировано новшество – во время тренерских запросов судьи не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».

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