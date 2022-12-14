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Русский разведчик рассказал, как обычный фонарик помог нанести удар по группе украинских военных

Русский разведчик рассказал, как обычный фонарик помог нанести удар по группе украинских военных

ВСУ выдали своё местоположение, включив фонарики.Командир группы специального назначения Западного военного округа сообщил, что русская армия атаковала противника на Купянском направлении из-за того, что они выдали себя использованием фонариков.

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