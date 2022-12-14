ВСУ выдали своё местоположение, включив фонарики.Командир группы специального назначения Западного военного округа сообщил, что русская армия атаковала противника на Купянском направлении из-за того, что они выдали себя использованием фонариков.
ВСУ выдали своё местоположение, включив фонарики.Командир группы специального назначения Западного военного округа сообщил, что русская армия атаковала противника на Купянском направлении из-за того, что они выдали себя использованием фонариков.
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