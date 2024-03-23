В Астраханской области на выходные отменены все культурно-массовые мероприятия

23 и 24 марта в связи с трагическими событиями, произошедшими в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, в знак скорби и соболезнования, принято решение об отмене культурно-массовых мероприятий в Астраханской области.
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