Киркоров хочет позабыть скандал и анонсировал концерт с Лолитой и Биланом

На фоне бойкота на телевидении российский певец Филипп Киркоров объявил о проведении некого мероприятия под названием “Зимнее SHOW”, которое вроде как состоится уже 1 января на площадке “Live Арена” в Москве.
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