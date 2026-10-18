Поиски неопознанного летающего объекта, который мог нарушить воздушное пространство Польши в ночь на 18 октября, начала польская армия в окрестностях Люблина, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил страны.
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