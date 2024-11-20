Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

Президент США Джо Байден разрешил использование ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории ввиду скорого ухода с поста, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
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