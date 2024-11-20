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Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

Президент США Джо Байден разрешил использование ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории ввиду скорого ухода с поста, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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