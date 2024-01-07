Что нельзя делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы, отмечаемый 8 января 2024 года Леонид Вислов В день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важное событие – Собор Пресвятой Богородицы.