Что нельзя делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы, отмечаемый 8 января 2024 года Леонид Вислов В день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важное событие – Собор Пресвятой Богородицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии