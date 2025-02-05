Конкурент Okta, SailPoint, готовится к IPO на сумму $11,5 млрд

Компания SailPoint, специализирующаяся на кибербезопасности, снова надеется выйти на биржу. На этот раз компания планирует продать акций на 1 миллиард долларов и достичь оценки в 11,5 миллиарда долларов в ходе планируемого IPO.
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