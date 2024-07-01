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Военное обозрение

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На Украине задержаны лица, якобы готовившие захват здания Верховной Рады

На Украине задержаны лица, якобы готовившие захват здания Верховной Рады

Планировавшие свержение власти на Украине граждане были задержаны сотрудниками спецслужб, сообщает СБУ.

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