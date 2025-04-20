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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Албон: «Уильямсу» не стоило быть настолько уверенным в своем темпе в борьбе за Q3»

Пилот «Уильямса» недоволен стратегией команды в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, где он оказался 11-м.

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