РИА Новости: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

В Москве было открыто наследственное дело после смерти народного артиста России Романа Мадянова. Как пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дениса Корягина, это говорит о том, что родственники актера приняли наследство.
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