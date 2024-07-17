Байден допустил, что снимется с президентских выборов из-за проблем со здоровьем

Действующий президент США готов не пытаться идти на второй срок, если ему запретят это врачи.82-х летний глава Белого дома Джо Байден после первых проваленных дебатов с Дональдом Трампом и массового разочарования в нём своих сторонников начал допускать мысль о том, что откажется от участия в выборах в пользу другого кандидата от демократов.