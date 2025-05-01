Брошенные командованием десантники ВСУ попали в плен в Горнале

Двое военнослужащих из 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооружённых сил Украины были захвачены в районе населённого пункта Горналь в Курской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российских вооружённых сил.
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