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Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом

Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом

Как сообщает ТАСС, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В планах у французского лидера — встреча с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

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Комментарии
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Валентин Георгиевич
Под стандартными клише о целях визита скрывается главная из-за которой организовывается визит Макрона, это возможность поставок казахстанского урана без которого французская атомная отрасль на данный момент просто задыхается, где без уранового топлива могут остановиться все её АЭС, а последующая их реанимация превращается в очень хлопотное мероприятие, которое потребует значительного расхода средств ресурсов. Всё это понятно, но в решении этого вопроса французы решили прыгнуть «через голову» прекрасно будучи осведомлены, что казахская урановая отрасль контролируется Росатомом. Французы ставят ставку на политическую многовекторность Токаева. Что из этого получиться — время покажет.
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