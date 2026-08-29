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Пятый канал

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За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ

За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ

За прошедшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны страны над регионами России было уничтожено 313 украинских беспилотников.

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