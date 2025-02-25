Названы самые модные тенденции весны 2025 года

Главный тренд — возвращение женственности Главный модный тренд сезона весны 2025 года — возвращение сексуальности и женственности, рассказала радио Sputnik президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич.
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