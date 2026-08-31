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Посол в Бельгии: у России нет ни желания, ни резона нападать на страну НАТО

Посол в Бельгии: у России нет ни желания, ни резона нападать на страну НАТО

У России нет ни желания, ни резона нападать на какую-либо страну НАТО, эта тема муссируется Западом для оправдания форсированной милитаризации, заявил российский посол в Брюсселе Денис Гончар.

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