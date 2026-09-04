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Gate выходит на рынок прогнозов с инфраструктурой для сторонних компаний

Gate выходит на рынок прогнозов с инфраструктурой для сторонних компаний

Криптовалютная биржа Gate решила расширить присутствие на рынке прогнозов, предложив компаниям готовую инфраструктуру для запуска собственных платформ с контрактами на события.

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