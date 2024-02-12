Овечкин забил в пяти матчах НХЛ подряд впервые с марта 2021 года

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые с марта 2021 года смог продлить голевую серию в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до пяти встреч.
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