Знай наших 💪💪💪 Кикбоксёры региона взяли 15 наград на XVIII Всероссийских юношеских Играх боевых искусств В Анапе в спорткомплексе «Витязь» завершились XVIII Всероссийские юношеские Игры боевых искусств – масштабный смотр талантов, где на татами и рингах сошлись лучшие молодые бойцы страны.
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