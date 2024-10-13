Харрис подвергла критике Трампа за отсутствие результатов его медобследований

TASS/AP/Paul Sancya Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в американские президенты от демократов Камала Харрис подвергла жесткой критикие экс-хозяина Белого дома и своего оппонента от Республиканской партии страны Дональда Трампа за то, что он давно не публикует результаты собственных медобследований.
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