Харрис подвергла критике Трампа за отсутствие результатов его медобследований

TASS/AP/Paul Sancya Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в американские президенты от демократов Камала Харрис подвергла жесткой критикие экс-хозяина Белого дома и своего оппонента от Республиканской партии страны Дональда Трампа за то, что он давно не публикует результаты собственных медобследований.